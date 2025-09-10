22.3 C
Musica dal vivo a Rivoli: tributi tra emozioni e sapori

Da StraNotizie
RIVOLI – Il Music Festival dello Spazio Conad di Rivoli presenta un ricco calendario di eventi musicali per l’autunno 2025. Sulla scena del bistrot “Sapori & Sorrisi” si esibiranno diverse tribute band, offrendo un mix di melodie italiane e internazionali, accompagnate dai piatti preparati dallo chef.

Gli eventi in programma sono un’opportunità imperdibile per gli amanti della musica pop e rock. Lo Spazio Conad promette di sorprendere con un’ottima combinazione di musica, gastronomia e relax. Gli appuntamenti da non perdere includono:

– 11 settembre: Arbre Magique (tributo agli 883)
– 25 settembre: Supertelegattoni (tributo ai successi della musica italiana)
– 9 ottobre: Il Folle e la Band (tributo a Celentano)
– 23 ottobre: SOS ABBA (tributo agli ABBA)
– 6 novembre: Prospettiva Zero (tributo a Renato Zero)
– 20 novembre: Tu e le altre (tributo a Tozzi)
– 4 dicembre: Far Rock (tributo ai Queen)
– 11 dicembre: Rewind Torino (tributo a Vasco)

Il Centro Commerciale è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:00 e la domenica dalle 9:00 alle 21:00. Per prenotazioni, è possibile contattare il numero 392.8130709.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

