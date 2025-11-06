19.1 C
Musica dal Vivo a Milano: RE NUDO Riporta il Ritmo

Da stranotizie
Dal 14 novembre prende il via “RE NUDO – LIVE MUSIC CLUB”, un’iniziativa che mira a riportare la musica dal vivo nei club e nei circoli culturali. Questo progetto è realizzato in collaborazione con FINDYOURLIVE e si svolgerà al Circolo Culturale Area di Carugate, vicino Milano.

L’evento di apertura presenterà il concerto di SUE, un’importante tappa all’interno dell’iniziativa. In attesa dell’attesissima terza edizione delle “Notti dell’Underground” che si terrà a giugno, “RE NUDO” rappresenta un’opportunità per gli artisti e per il pubblico di riavvicinarsi alla musica dal vivo dopo un periodo di difficoltà.

L’iniziativa si colloca in un contesto di grande fermento culturale, sottolineando l’importanza dei club e dei circoli nella promozione della musica indipendente. Questo evento è parte della serie di eventi organizzati dal MEI, il Meeting degli Indipendenti, che sostiene artisti emergenti e offre spazio a nuove proposte musicali.

Il programma di “RE NUDO” prevede diversi concerti e attività, creando un ambiente stimolante per gli appassionati di musica e per chi desidera scoprire nuovi talenti. La manifestazione incoraggia la partecipazione attiva del pubblico, rendendo ogni serata un’esperienza unica e coinvolgente.

