Musica dal basso: il Regno Unito

In un panorama musicale caratterizzato da chiusure di locali dal vivo, bassi introiti dalle piattaforme di streaming e crisi del costo della vita, gli artisti e i sostenitori della comunità si stanno unendo per mantenere viva la musica. Il duo Alt Blk Era, composto dalle sorelle Nyrobi e Chaya Beckett-Messam, è un esempio di questo movimento. Hanno iniziato a scrivere canzoni durante il lockdown e, dopo aver vinto un premio Mobo, hanno costruito un seguito di fan fedeli.

Il duo ha ricevuto finanziamenti dalla PRS Foundation, il principale ente di finanziamento caritatevole per la nuova musica nel Regno Unito. La fondazione ha investito oltre 50 milioni di sterline in oltre 9.000 progetti musicali e ha sostenuto sei dei sette vincitori del Mercury Prize degli ultimi anni. Alt Blk Era ha utilizzato il finanziamento per registrare un album e tour negli Stati Uniti, compresa una esibizione al festival SXSW di Austin.

Tuttavia, sostenere la propria carriera musicale è diventato più difficile a causa dei tagli al budget per la cultura e della riduzione delle entrate dalle piattaforme di streaming. La Music Venue Trust sta lavorando per salvare i locali musicali dallo sviluppo immobiliare, mentre la Youth Music, una charity nazionale, sostiene organizzazioni che offrono opportunità musicali ai giovani. Il mercato musicale è sempre più difficile, con solo lo 0,4% degli artisti britannici che riesce a vivere esclusivamente delle entrate dello streaming. I locali musicali, che sono spesso la fonte di entrate più affidabile per gli artisti, sono minacciati dalla chiusura a causa della crisi del costo della vita e della mancanza di finanziamenti.