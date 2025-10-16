Musica da Film Italiana: Il Bellini Ensemble ad Abbazia

Nella 25esima Settimana della lingua italiana nel mondo e nella terza edizione del Festival della musica classica, il Bellini Ensemble ha deliziato il pubblico al Centro Gervais di Abbazia. Presenti autorità locali e rappresentanti dell’Unione Italiana, la serata ha avuto come tema centrale la musica da film italiana, con tanti omaggi alla cultura italiana.

La serata è iniziata con i saluti ufficiali, durante i quali Ernie Gigante Dešković ha ringraziato la console generale Iva Palmieri per il supporto nella realizzazione del concerto. Ha sottolineato l’importanza della lingua italiana nella regione. La vicesindaca Kristina Đukić ha evidenziato come l’evento rappresenti un modo prezioso per celebrare il patrimonio culturale comune e per rafforzare i legami con la Comunità Nazionale Italiana.

I membri del Bellini Ensemble, composto da musicisti dell’Orchestra del Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, hanno presentato un programma ricco di arrangiamenti di colonne sonore di film sia italiani sia hollywoodiani. Ogni brano era accompagnato da proiezioni delle scene corrispondenti. Aldo Ferrente, primo violino, ha anche recitato il ruolo di conduttore, offrendo interessanti dettagli sui pezzi eseguiti.

L’ensemble ha eseguito brani iconici, come il “Gran valzer brillante” di Verdi, le celebri melodie di Ennio Morricone, e musiche tratte da pellicole famose come “Il Padrino” e “La vita è bella”. La serata si è conclusa con un bis, coinvolgendo il pubblico in un’allegra esibizione di fischietti, confermando il successo dell’evento e l’apprezzamento del pubblico.