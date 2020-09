L’eclettica artista gallese Judith Owen ama l’Italia e vi fa spesso tappa durante i suoi tour. Per questo ha deciso di omaggiarla con ‘Italy unbroken’, che già nel titolo è di buon auspicio per correre a più non posso fuori dall’emergenza Covid. Judith ha alle spalle molti album e nelle sue creazioni è accompagnata dal noto bassista Leland Sklar una specie di guru con barba bianca e capelli lunghi, che ha suonato per Janis Joplin, Donna Summer, Miguel Bosè e tanti altri, ed è molto apprezzato sulla scena musicale jazz. ‘Italy Umbroken’, che l’artista presenta come ‘Italia indistruttibile’, è composta dalla stessa Judith Owen e prevede il basso di Leland Sklar e Pedro Segundo alle percussioni.

