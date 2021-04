“Il cervello balla: funziona per ritmi, ne ha suoi di base, che si sincronizzano a quelli della musica che si sta ascoltando. Quei ritmi hanno collegamenti forti con delle emozioni. Anche con quelle che si sono sperimentate, incamarate e associate a quel ritmo”, dice Fabio Lucici, preside della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma dialogando con Stefano Bollani e Valentina Cenni in una diretta Instagram per l’account Salute. Stefano Bollani e Valentina Cenni parlano di musica ogni sera, da lunedì al venerdì dalle 20.20 alle 20.45, su Rai3 invitandoci ad entrare nella loro casa immaginaria, in “Via dei matti numero 0”.