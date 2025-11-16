Musica Classica Italiana: Una Stagione da Non Perdere

Oggi inizia la 66ª stagione dell’Ente Concerti, un’importante pietra miliare nella storia musicale della città. Sul palco del Teatro Sperimentale, alle 18, si esibiranno I Virtuosi Italiani, una delle formazioni cameristiche più rinomate del paese, diretti da Alberto Martini, affiancati dal pianista di fama internazionale Federico Colli e dal trombettista Gabriele Cassoni. Il programma prevede un tributo a Dmitrij Šostakovic nel cinquantesimo anniversario della sua morte, insieme a brani di Bach, Grieg e Britten.

Il Maestro Martini sottolinea che il concerto rappresenta un viaggio attraverso diverse epoche e stili, partendo dall’omaggio a Šostakovic. Per l’occasione si eseguirà il Concerto numero 1 per pianoforte, tromba e archi, un’opera caratterizzata da un virtuosismo elevato e da una continua interazione con l’orchestra. Martini descrive la partitura come brillante e vitale, capace di riflettere l’anima complessa del compositore russo, divisa tra tradizione e innovazione.

La serata avrà inizio con il Concerto per due violini di Bach, seguito dalla Holberg Suite di Grieg e, infine, dalle Simple Symphony di Britten, che preparerà il pubblico al momento clou del concerto: il Concerto n. 1 di Šostakovic.

I Virtuosi Italiani sono stati fondati quasi quarant’anni fa e il loro nome richiama a un’epoca in cui il virtuosismo era molto apprezzato. Tuttavia, il Maestro Martini ribadisce che il virtuosismo è solo una parte della musica, dove sensibilità e conoscenza sono fondamentali per toccare il cuore del pubblico.

Per avvicinare i giovani alla musica, la formazione ha intrapreso diverse iniziative nelle scuole, organizzando concerti e prove aperte, consapevoli che la musica richiede tempo e attenzione in un mondo dove tutto scorre veloce.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo