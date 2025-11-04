Musica classica indiana al Teatro Studio di Jesi

Giovedì, alle ore 21, si svolgerà un concerto di musica classica tradizionale indiana al Teatro Studio Moriconi di Jesi. L’evento, intitolato “India in concert, a night with sarangi”, avrà come protagonista il Maestro di sarangi Pandit Sangeet Mishra, accompagnato da Manish Madankar alla tabla e Fabio Pierdominici al sarangi.

La musica tradizionale dell’India del Nord è nota per l’improvvisazione ricca e il virtuosismo dei musicisti, mantenendo intatta la sua raffinata essenza nel corso dei secoli. Ogni performance rappresenta una nuova creazione, pur seguendo rigorose regole complesse che sono fondamentali per l’improvvisazione. Questo genere musicale è talmente unico da essere stato riconosciuto come Patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO.

Pandit Sangeet proviene da una storica famiglia di musicisti, i Mishra, ed è parte della celebre scuola musicale Benares Gharana. È un suonatore di sarangi di ottava generazione, con una forte passione per la musica, sviluppata grazie alla formazione ricevuta da suo nonno e suo padre, entrambi maestri di fama mondiale. Radicato nella tradizione musicale indiana, Sangeet ha saputo sviluppare una sua individualità distintiva nel suonare il sarangi, preservando al contempo la purezza della tradizione.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo