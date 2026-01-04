14.9 C
Animali

Musica classica aiuta cani ansiosi a Londra

Musica classica aiuta cani ansiosi a Londra

La musica classica sembra avere un impatto positivo sul comportamento degli animali, riducendo lo stress e l’ansia. Ad esempio, le mucche che ascoltano musica classica producono più latte, mentre i cani possono superare l’ansia. Un caso specifico è quello di Margot, una cagnolina di tre anni che soffre di ansia e ha difficoltà a relazionarsi con gli altri animali. La sua proprietaria, Serenity Strull, ha provato vari metodi per aiutare Margot, ma senza successo, fino a quando non ha scoperto una playlist di musica classica pensata per ridurre lo stress negli animali.

Questa playlist, creata da Joshua Leeds e Susan Wagner, consiste in composizioni lente per pianoforte e ha dimostrato di ridurre i sintomi di ansia nel 70% dei cani in rifugi e nell’80% di quelli che vivono in casa. La Strull ha notato un cambiamento significativo in Margot dopo averle fatto ascoltare questa musica, con una riduzione dei movimenti nevrotici e dell’abbaiare incessante. La ricerca suggerisce che la musica classica può avere un effetto calmante sugli animali in situazioni di forte stress, a condizione che i brani non siano troppo veloci e che gli strumenti utilizzati siano adatti, come il pianoforte. Ciò riduce il cortisolo nell’animale e riesce a dialogare con alcuni aspetti istintivi. La musica classica è utilizzata anche per curare persone con disabilità cognitive ed emotive e sono stati avviati progetti per studiare il rapporto tra la diffusione della musica classica e la diminuzione di reati come vandalismo e furti.

