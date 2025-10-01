Musica classica ad Arezzo: il Youth Music Festival 2025

23.4 C
Il Teatro Petrarca di Arezzo ospiterà il concerto di apertura della VI edizione dello “Youth Music Festival” sabato 4 ottobre alle 19. Saranno protagonisti il violista Georgy Kovalev, il violinista Giovanni Andrea Zanon, il violoncellista Alexey Stadler, il pianista coreano Yekwon Sunwoo, il contrabbassista Fabrizio Buzzi e i ballerini Virna Toppi, Gioacchino Starace e Agnese di Clemente, dal corpo di ballo del Teatro alla Scala.

Per la serata verranno eseguite opere di Schubert e Schumann, tra cui gli Impromptus n. 2 e 3 di Schubert, i Märchenbilder di Schumann e il famoso Quintetto “La Trota” di Schubert, accompagnati dalle coreografie di Stefania Ballone. Il festival, che proseguirà fino al 26 ottobre, prevede quattro concerti con artisti di fama internazionale e collaborazioni con istituzioni musicali locali, offrendo al pubblico una selezione di capolavori della musica classica e nuove scoperte.

L’iniziativa mira ad attrarre i giovani e a fare di Arezzo un centro musicale di rilevanza internazionale. È realizzata grazie alla collaborazione tra la World Ethic and Leadership Foundation, guidata da Marjorie Layden, e la Fondazione Guido d’Arezzo, diretta da Lorenzo Cinatti, che dal 2018 gestisce le attività culturali sul territorio per conto del Comune di Arezzo.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

