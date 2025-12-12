Musica classica a Roma

7.5 C
Sabato 13 Dicembre alle 20:30 al Teatro Palladium si esibirà la Roma Tre Orchestra diretta da Silva Borsa. Questo concerto fa parte della stagione Mirabilia e si intitola Musica d’Oltralpe.
Si tratta del primo grande appuntamento di Roma Tre Orchestra dopo la nomina di Valerio Vicari, fondatore di R3O, a Direttore Artistico del Teatro Verdi di Trieste.
La serata sarà animata da un percorso musicale unico, che attraversa la tradizione viennese unendo tre epoche. Il programma inizierà con La Pastorale d’Été di Arthur Honegger, un breve poema sinfonico dedicato alla quiete estiva.
Seguirà il Concerto n. 4 per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven, con Maya Oganyan al pianoforte, una pagina segnata da un raffinato dialogo tra solista e orchestra.
Il programma si chiuderà con la Sinfonia n. 39 di Wolfgang Amadeus Mozart, primo tassello del suo ultimo trittico sinfonico ed esempio raffinato di equilibrio formale.

