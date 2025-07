Musica che unisce generazioni: il concerto a Terlizzi

Il panorama musicale italiano continua a regalare momenti di intensa emozione e socialità. Il 11 luglio, viale Roma a Terlizzi ha ospitato un evento unico: un concerto gratuito dell’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari, che ha accolto un pubblico variegato, coinvolgendo persone di tutte le età.

L’orchestra, fondata nel 1968, ha presentato “Sanremotop – il vincitore è…”, un format originale che riarrangia brani iconici del Festival di Sanremo, risalenti agli anni ’50, ’60 e ’70. Questo progetto permette di rivivere canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana e hanno unito diverse generazioni, come “24.000 baci” di Adriano Celentano e “Gianna” di Rino Gaetano. La serata ha visto anche l’interpretazione di successi di artisti del calibro di Caterina Caselli, Little Tony, Nicola Di Bari e molti altri.

Gli arrangiamenti sono stati curati da Marco Grasso e Christian Ugenti, con la partecipazione dell’artista Lidia Schillaci come voce solista. La presenza di intere famiglie tra il pubblico ha reso l’atmosfera ancora più speciale, unendo nonni, genitori e figli in nome della passione per la musica.

L’evento, patrocinato dal Comune di Terlizzi, ha ricevuto anche il supporto dell’assessore alla Cultura, Daniela Zappatore. Il sindaco Michelangelo De Chirico ha voluto esprimere la sua gratitudine, sottolineando il potere unificatore della musica: “Una serata emozionante che ha unito generazioni, regalando emozioni che solo la musica italiana e il Festival di Sanremo possono offrire”, ha affermato.