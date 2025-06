Musica Celtica Awards 2025: Un Successo Folklorico a Fonte Nuova

Il 21 giugno 2025, Fonte Nuova (RM) ha ospitato la V edizione dei “Musica Celtica Music Awards” durante il Solstizio d’Estate. L’evento, parte della tradizionale Sagra delle Rose, ha avuto luogo in Piazza delle Rose, attirando un vasto pubblico appassionato di musica folk e celtica. La serata è stata condotta da Ixia, che ha intrattenuto il pubblico con performance dal vivo.

I The Frip, vincitori della precedente edizione, hanno aperto la manifestazione con un’energica esibizione. Successivamente, tre gruppi, Zeckyboys, Ida Elena e Arkesia, si sono sfidati per il titolo di Best Performance 2025. La vittoria è stata determinata da una doppia votazione: una parte dal pubblico presente e un’altra dalla Giuria Tecnica, composta da esperti del settore musicale folk.

I Zeckyboys hanno ricevuto il premio dalla Giuria, mentre Ida Elena ha conquistato il favore del pubblico. Durante la serata, sono stati premiati anche i vincitori delle diverse categorie, scelti attraverso una votazione online che si è svolta da settembre a marzo. Tra i vincitori, si segnalano: Jimmy & Scots Folk Band (per Album, Celtic Band, e altri), Irish Popcorn (per Female Voice), e Ragnarok (per Male Voice). Il premio per l’Artista dell’Anno 2024-25 scelto dai fan è andato ai Jimmy & Scots Folk Band, mentre la Giuria ha premiato Corvus Corax.

L’evento ha ulteriormente consolidato il ruolo di Fonte Nuova come punto di riferimento per la musica folk nel Lazio e ha celebrato la cultura musicale europea con una forte valorizzazione delle tradizioni locali.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.paeseroma.it