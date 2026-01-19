Musica barocca a Merate

Sabato 24 gennaio a Merate si terrà l’evento “Musica e stravaganze”, Festival di musica antica. L’iniziativa si terrà presso la chiesa San Bartolomeo alle ore 21.

Nel vasto universo musicale barocco, gli oratori di G. F. Haendel brillano per intensità drammatica, raffinatezza melodica e profondità spirituale. Il dialogo tra soprano e mezzosoprano diventa il cuore pulsante di una narrazione che intreccia devozione, passione e destino.

I duetti selezionati, tratti da capolavori come Theodora, Messiah, Susanna, Belshazzar, danno voce a figure femminili complesse e vibranti: donne che amano, soffrono, resistono e sperano. Le loro storie si intrecciano in armonie che evocano il sublime e il terreno, il divino e l’umano.

Ad accompagnare le due voci, un ensemble specializzato nella prassi esecutiva barocca, capace di restituire con eleganza e rigore la ricchezza timbrica e la tensione emotiva di queste pagine. Il concerto è arricchito da brevi introduzioni narrative che guidano l’ascoltatore, offrendo chiavi di lettura e curiosità storiche, per avvicinare anche il pubblico meno esperto al fascino dell’oratorio haendeliano.

L’ensemble è composto da Il Ninfeo Urbano con clavicembalo e quartetto d’archi, due cantanti, soprano e mezzosoprano, e una voce narrante. L’evento si terrà sabato 24 gennaio.