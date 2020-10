Antonio Carluccio sarà in concerto giovedì 8 ottobre al Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica per presentare il suo nuovo album ‘La parola’, uscito lo scorso 30 settembre. Si tratta di un disco emergente di un artista giovane, con alle spalle una carriera da vocalist, attore e cantante che lo ha portato a partecipare al Festival di Sanremo come corista di Giorgia e come attore cantante nella ‘Tosca’ di Lucio Dalla. Inoltre ha duettato nell’ultimo album di Fiorella Mannoia con il brano ‘Creature’, scritto dallo stesso Antonio. ‘Creature’ è inserito anche nel disco ‘La parola’.

