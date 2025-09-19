30.1 C
Musica Antica a Roma: Scarlatti e Händel a confronto

Da StraNotizie
Il Festival Musica Antica all’Aventino continua con un nuovo concerto nella suggestiva Basilica dei Santi Bonifacio e Alessio a Roma. L’appuntamento è fissato per domenica 21 settembre 2025 alle 19:00.

Il concerto, intitolato “Alessandro Scarlatti vs Händel”, prevede un programma affascinante. Si inizierà con la Sonata in sib maggiore op. 4 n. 11 di A. Corelli, seguita dalla cantata a voce sola e strumenti “Perde al paragone” di A. Scarlatti. Si prosegue con la Sonata in trio op. 2 n. 5 in sol minore HWV 390A di G.F. Händel e si concluderà con la cantata “Tu fedel, tu costante?” di Händel.

Gli interpreti del concerto includono il soprano Minni Diodati, i violinisti Giorgio Sasso e Teresa Ceccato, il violoncellista Andrea Fossà, il contrabbassista Luca Cola e il clavicembalista Salvatore Carchiolo.

Il concerto si ispira alla storica rivalità tra Händel e Domenico Scarlatti a Roma, presentando un raffinato dialogo musicale tra Corelli, Scarlatti e Händel. Particolarmente notevole è la chiusura con la cantata di Händel, che si distingue per la sua modernità sorprendente.

Inoltre, il soprano Minni Diodati è vincitrice di numerosi premi e ha collaborato a lungo con Antonio Florio e la Cappella della Pietà de’ Turchini. È stata anche la protagonista della serie TV Il Commissario Ricciardi. Il clavicembalista Salvatore Carchiolo ha eseguito concerti in Europa, Stati Uniti e Asia. Il violoncellista Andrea Fossà, fondatore del gruppo Il Teatro Armonico, ha dedicato la sua ricerca alla musica romana.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per prenotazioni e informazioni, contattare il numero WhatsApp 329 4939834 o l’email [email protected].

