Musica al Museo Egizio di Torino

Il Museo Egizio di Torino apre in orario serale per “Una Notte al Museo Egizio”, un appuntamento firmato Club Silencio in occasione di “Giovani Visioni al Museo”. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Museo Egizio, Visionary Torino e Club Silencio ed è rivolta a giovani NEET tra i 18 e i 29 anni.

Al centro del progetto, una serie di installazioni video originali realizzate dai partecipanti dopo un percorso formativo: opere che affiancano i reperti selezionati lungo il percorso di visita, offrendo nuove chiavi narrative sul patrimonio esposto. Nel corso della serata il pubblico potrà muoversi tra le sale del museo, dalla Galleria dei Re al percorso dall’Antico al Medio Regno, fino alla Galleria della Scrittura, alla Galleria dei Sarcofagi, alla Tomba di Kha e Merit, al Villaggio di Deir el-Medina e alla Valle delle Regine.

La programmazione musicale prevede due punti sonori: nella Galleria dei Re la performance “Mater Materia” di Lotti Medita e Frankye Laforgue, mentre in Sala Conferenze sono presenti Rebecca Stellario e Nico_ntwrk. Completano l’iniziativa il Play Corner con giochi a tema e la proposta drink del lounge bar, inseriti nel format serale “Una Notte al Museo”. Per partecipare è necessario accreditarsi. L’evento si svolge il 16 gennaio, dalle 19:30 a mezzanotte, con ultimo ingresso alle 23:00. Il prezzo di ingresso è di 20 €.