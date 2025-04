Musica AI: Tra Creatività e Copyright

L’intelligenza artificiale ha guadagnato un ruolo significativo nell’industria musicale, dove circa il 18% dei brani su Deezer è creato interamente da AI. Questo dato evidenzia la rapida diffusione dei contenuti generati dall’AI, con oltre 20.000 nuovi brani caricati ogni giorno, raddoppiando rispetto a quattro mesi fa. Per affrontare questa crescita, Deezer ha annunciato uno strumento di rilevamento che entrerà in funzione a gennaio 2024, per identificare e classificare i brani generati con AI e garantire una selezione di qualità per gli abbonati.

Tuttavia, la diffusione della musica generata dall’AI ha suscitato dibattiti legali e culturali, con etichette come Universal Music Group e Warner Music Group che hanno avviato cause contro strumenti di generazione musicale, accusandoli di utilizzare materiali protetti da copyright. La questione della protezione del catalogo musicale degli artisti è diventata centrale, accentuando la necessità di una normativa adeguata.

Molti artisti, tra cui Billie Eilish e Nicki Minaj, sono preoccupati per l’impatto della musica generata dall’AI sulla creatività umana, firmando una lettera aperta per denunciare il rischio che tali tecnologie possano “sabotare” il lavoro degli artisti. Questo tema è parallelo a quello del cinema, dove le proteste contro l’AI hanno evidenziato l’urgenza di una regolamentazione che tuteli la creatività umana.

In definitiva, la crescita incontrollata dei contenuti generati dall’AI porta in primo piano questioni inquietanti riguardo alla remunerazione equa degli artisti e alla distinzione tra creazioni umane e artificiali, sottolineando l’importanza di definire il futuro dell’arte in un contesto dominato dagli algoritmi.