Musica AI: emozioni e innovazione nel mondo sonoro moderno

La musica sta vivendo una trasformazione radicale grazie all’intelligenza artificiale, un processo in grado di generare brani con una varietà di stili e complessità. Con l’emergere di tecnologie avanzate, il confine tra compositori umani e autori artificiali si fa sempre più sfocato.

Stefano Castelluccio, ingegnere elettronico, ha sviluppato Monogatari, un progetto basato su AI che stimola interrogativi sull’autenticità e il ruolo creativo dell’intelligenza artificiale nella musica. Secondo Castelluccio, l’AI non si limita a rielaborare brani esistenti, ma può produrre opere nuove e coinvolgenti, attingendo a un ampio repertorio musicale.

Attraverso piattaforme come Suno AI, è possibile creare composizioni partendo da testi preesistenti, adattando il genere e le caratteristiche vocali come richiesto. Tuttavia, la competenza musicale rimane un elemento cruciale; chi non possiede basi musicali rischia di ottenere risultati generici e poco originali. Fornire indicazioni chiare e dettagliate è essenziale per ottenere prodotti di qualità.

Castelluccio sottolinea che, nonostante le preoccupazioni sulla salvaguardia dell’autenticità musicale, una canzone generata da AI può considerarsi autentica. La musica, infatti, è costitutiva di schemi e regole, e l’AI automatizza processi una volta manuali. Oggi, molti brani in commercio sono costruiti su formule simili, suggerendo che l’AI potrebbe portare a una maggiore originalità contaminando stili diversi.

Il nome Monogatari si ispira a un genere letterario giapponese, richiamando l’immaginazione e la narrazione, elementi che Castelluccio considera fondamentali nel suo progetto musicale.