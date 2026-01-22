Musica AI: ElevenLabs lancia The Eleven Album

ElevenLabs, un’azienda specializzata in generatori di voce e musica tramite intelligenza artificiale, ha lanciato “The Eleven Album”, un progetto dimostrativo che coinvolge 13 artisti. Il disco presenta una mescolanza di generi musicali e spoken word, con artisti come Liza Minnelli e Art Garfunkel, oltre a nomi meno conosciuti. Secondo ElevenLabs, ogni artista ha prodotto una traccia completamente originale che combina il suo suono caratteristico con le capacità di Eleven Music.

Tuttavia, il progetto solleva delle domande sull’uso dell’AI in musica. Quanto del “suono caratteristico” di un artista viene dall’artista stesso e quanto dall’algoritmo? E se l’AI può replicare il suono di un artista, cosa significa esattamente “completamente originale”? ElevenLabs afferma che gli artisti mantengono la proprietà completa del loro lavoro e guadagnano il 100% dei ricavi streaming, ma la realtà dell’AI musicale è più complessa.

Il disco è in realtà un progetto promozionale per promuovere il generatore Eleven Music e la piattaforma Iconic Voices Marketplace. Gli artisti possono usare l’AI per espandere il loro raggio creativo mantenendo piena proprietà e diritti commerciali, ma molti artisti non vogliono avere nulla a che fare con questi strumenti a causa del rischio di clonazione non autorizzata e perdita di controllo.

Le major discografiche come Warner Records e Universal Music Group hanno iniziato a cambiare idea sull’AI, stringendo accordi con piattaforme AI come Suno e Udio. Sony Music Entertainment si è unita al club firmando con Klay, una piattaforma AI che si definisce “etica”. ElevenLabs sta cercando di non perdere queste opportunità di monetizzazione facendo appello direttamente agli artisti, ma il suo obiettivo è rendere l’artista sostituibile con l’AI.