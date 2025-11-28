Musica ad Abruzzo

La grande musica torna protagonista con la nuova stagione lirico-sinfonica del Città Sant’Angelo Music Festival, un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’opera, del sinfonismo e del teatro musicale. Il festival, che celebra i suoi 10 anni di attività, propone un calendario ricco e raffinato con concerti, conversazioni musicali, opere liriche e mostre, ospitati tra il Teatro Comunale e la Tenuta Coppa Zuccari.

Il festival inizia venerdì 14 novembre al Teatro Comunale con l’Italian Sinfonietta e il maestro Patrick De Ritis, fagotto solista e direttore, in un viaggio tra le Fantasie d’opera da Rigoletto, Lucia di Lammermoor e Tosca. Nei mesi successivi, il pubblico potrà assistere a una serie di appuntamenti di alto profilo, come la Suite da “Lo Schiaccianoci” di Tchaikovsky, i concerti sinfonici dedicati a Haydn e Wagner, e le Conversazioni musicali che esplorano grandi temi come L’eroina oltre il mito: Norma di Bellini, Le donne di Rossini e La libertà in musica.

Tra gli eventi più attesi, il 29 marzo andrà in scena “Il carnevale degli animali” di Camille Saint-Saëns, in una suggestiva fusione tra musica e teatro con la regia di Giacomo Nappini e la direzione del M° Alessandro Mazzocchetti. La stagione culminerà nel mese di maggio con la presentazione e la messa in scena dell’opera lirica “L’italiana in Algeri” di Gioachino Rossini, diretta dal M° Mazzocchetti con la regia di Manuel Renga, e con l’inaugurazione della mostra fotografica “Risonanze visive: dieci anni in musica”.

Per informazioni è possibile contattare il festival all’indirizzo [email protected] o al numero 338 2908166. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi.