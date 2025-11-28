7.7 C
Roma
venerdì – 28 Novembre 2025
Musica

Musica ad Abruzzo

Da stranotizie
Musica ad Abruzzo

La grande musica torna protagonista con la nuova stagione lirico-sinfonica del Città Sant’Angelo Music Festival, un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’opera, del sinfonismo e del teatro musicale. Il festival, che celebra i suoi 10 anni di attività, propone un calendario ricco e raffinato con concerti, conversazioni musicali, opere liriche e mostre, ospitati tra il Teatro Comunale e la Tenuta Coppa Zuccari.

Il festival inizia venerdì 14 novembre al Teatro Comunale con l’Italian Sinfonietta e il maestro Patrick De Ritis, fagotto solista e direttore, in un viaggio tra le Fantasie d’opera da Rigoletto, Lucia di Lammermoor e Tosca. Nei mesi successivi, il pubblico potrà assistere a una serie di appuntamenti di alto profilo, come la Suite da “Lo Schiaccianoci” di Tchaikovsky, i concerti sinfonici dedicati a Haydn e Wagner, e le Conversazioni musicali che esplorano grandi temi come L’eroina oltre il mito: Norma di Bellini, Le donne di Rossini e La libertà in musica.

Tra gli eventi più attesi, il 29 marzo andrà in scena “Il carnevale degli animali” di Camille Saint-Saëns, in una suggestiva fusione tra musica e teatro con la regia di Giacomo Nappini e la direzione del M° Alessandro Mazzocchetti. La stagione culminerà nel mese di maggio con la presentazione e la messa in scena dell’opera lirica “L’italiana in Algeri” di Gioachino Rossini, diretta dal M° Mazzocchetti con la regia di Manuel Renga, e con l’inaugurazione della mostra fotografica “Risonanze visive: dieci anni in musica”.

Per informazioni è possibile contattare il festival all’indirizzo [email protected] o al numero 338 2908166. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale di Abruzzo Turismo, nella sezione Eventi.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Europa tutela cani e gatti con nuove regole
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.