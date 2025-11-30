5.1 C
Roma
domenica – 30 Novembre 2025
Musica

Musica a San Benigno Canavese

Da stranotizie
Musica a San Benigno Canavese

Il Mercatino di Natale di San Benigno Canavese a Torino si svolgerà domenica 30 novembre. La giornata sarà piena di luci e musica, con le vie del centro adornate con bancarelle, artigiani e numerose attività per grandi e piccini a partire dalle 10:00 del mattino.
I visitatori potranno godere di una tazza di vin brulé e un piatto di fagioli con salamelle, e fare un giro sul trenino gratuito offerto dai supermercati Conad e Borello. Sarà possibile incontrare Babbo Natale con la sua slitta, lasciarsi incantare dalle note di Dj Max Zabayano e divertirsi con pony, truccabimbi e la simpatica iniziativa “Dona un libro e potrai riceverne uno in cambio”.
Nel pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 si potranno visitare l’Abbazia di Fruttuaria, un piccolo gioiello del paese. Seguirà lo spettacolo del Mago Starman che porterà un pizzico di magia nell’aria, mentre la Marching Band e il General Vincent riempiranno le strade di ritmo e allegria.
La giornata è organizzata dall’Associazione Selva Gerulfia, dal Gruppo Alpini e dal Comune di San Benigno Canavese. L’evento si svolgerà a San Benigno Canavese, con ingresso libero, dalle 10:00 alle 18:00. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la pagina Facebook dell’evento.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Turismo delle Radici a Montemaggiore
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.