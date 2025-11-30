Musica a San Benigno Canavese

Il Mercatino di Natale di San Benigno Canavese a Torino si svolgerà domenica 30 novembre. La giornata sarà piena di luci e musica, con le vie del centro adornate con bancarelle, artigiani e numerose attività per grandi e piccini a partire dalle 10:00 del mattino.

I visitatori potranno godere di una tazza di vin brulé e un piatto di fagioli con salamelle, e fare un giro sul trenino gratuito offerto dai supermercati Conad e Borello. Sarà possibile incontrare Babbo Natale con la sua slitta, lasciarsi incantare dalle note di Dj Max Zabayano e divertirsi con pony, truccabimbi e la simpatica iniziativa “Dona un libro e potrai riceverne uno in cambio”.

Nel pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 si potranno visitare l’Abbazia di Fruttuaria, un piccolo gioiello del paese. Seguirà lo spettacolo del Mago Starman che porterà un pizzico di magia nell’aria, mentre la Marching Band e il General Vincent riempiranno le strade di ritmo e allegria.

La giornata è organizzata dall’Associazione Selva Gerulfia, dal Gruppo Alpini e dal Comune di San Benigno Canavese. L’evento si svolgerà a San Benigno Canavese, con ingresso libero, dalle 10:00 alle 18:00. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la pagina Facebook dell’evento.

