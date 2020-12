Il classico disco è tornato di moda, ma dilagano i falsi venduti a 600-700 euro in un giro di affari che pesca nella rete dei collezionisti presi di mira da un sistema collaudato, ‘il sistema della musica criminale’, che la crisi del settore dovuta al Covid ha rivitalizzato. L’inchiesta di Michele Bovi, che da domani sarà sul sito Coolmag.it e che l’Adnkronos è in grado di anticipare, porta a galla un mercato che prolifera sul web e che non risolve certo i problemi del settore. Dalle lacche, quindi dai master dei vinili anni ‘70-’80, trafugate dagli archivi della Rca Italiana, vengono messi sul mercato-web vinili rubati o contraffatti. Insomma spesso un crimine al quadrato. E questo, perché, in un periodo di grave difficoltà per il mercato della musica l’unico supporto che mantiene in vita le vendite è l’antico vinile, a 45 o 33 giri, motivo per il quale le etichette discografiche stanno ristampando i vecchi repertori.

Fonte