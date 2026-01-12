2.2 C
Musica a Roma per la Giornata del Rispetto

La musica come linguaggio universale di dialogo, educazione e responsabilità civile sarà al centro di un evento importante a Roma. Il 20 gennaio, in occasione della Giornata Nazionale del Rispetto, una rappresentanza dell’Orchestra nazionale “Nel nome del rispetto” si esibirà nella sede dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, all’interno del Palazzo Mattei di Paganica.

L’orchestra è composta da giovani musicisti provenienti dai Conservatori di musica di Bari, Matera, Monopoli e Foggia, oltre che dai licei musicali “Cirillo” di Bari e “A. Casardi” di Barletta. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale “Nel nome del Rispetto” ETS, che si impegna nella diffusione della cultura del rispetto attraverso un progetto formativo rivolto alle nuove generazioni.

L’Associazione ha lavorato per l’istituzionalizzazione della Giornata Nazionale del Rispetto e collabora con scuole, istituzioni, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’orchestra si presenterà in formazione cameristica, proponendo brani originali composti e diretti dal maestro Maria Sasso. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming.

L’evento alla Treccani rappresenta un riconoscimento dell’alto profilo culturale del progetto e un momento di incontro tra musica, educazione e cittadinanza attiva, confermando come l’arte possa essere uno strumento concreto di sensibilizzazione e costruzione di una società fondata sul rispetto reciproco. L’evento è stato annunciato lunedì 12 gennaio.

