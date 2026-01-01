Musica a Piacenza

Un ciclo di concerti attraversa territori sonori diversi ma accomunati da una profonda ricerca artistica e da un forte valore espressivo. Tre appuntamenti a ingresso libero, ospitati all’Auditorium S. Margherita, porteranno in città protagonisti della scena musicale internazionale, capaci di muoversi tra canzone d’autore, improvvisazione, jazz, musica contemporanea e sperimentazione.

Il programma prevede tre date: sabato 10 gennaio, ore 21,15, Andy White sarà in concerto all’Auditorium S. Margherita. Il cantautore, poeta e scrittore nordirlandese, nato a Belfast, è considerato una voce centrale della canzone d’autore contemporanea in lingua inglese. Ha pubblicato quattordici album solisti e collaborato con numerosi artisti internazionali. A Piacenza, si esibirà in uno spettacolo raccolto e intimista, accompagnato dalla sua fedele chitarra acustica.

Venerdì 6 febbraio, ore 21,15, Markus Stockhausen sarà in concerto all’Auditorium S. Margherita. Il trombettista guiderà un quintetto che presenterà il Cd “Between Earth and Sky”, registrato agli studi Elfo di Tavernago. La musica composta attraverso intuizioni, percezioni e sguardi, supererà i confini tra jazz e musica classica per esplorare un rapporto profondo e organico con la natura.

Venerdì 27 febbraio, ore 21,15, Fred Frith sarà in concerto all’Auditorium S. Margherita. Considerato uno dei più grandi chitarristi viventi, Frith è un compositore e docente di fama internazionale, fondatore di gruppi storici come Henry Cow e Art Bears e ha collaborato con artisti quali Robert Wyatt, The Residents e Mike Oldfield. Il suo concerto piacentino sarà un’esplorazione radicale della chitarra, tra ricerca timbrica e libertà creativa.