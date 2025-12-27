Musica a Pesaro

Nel quadro del palinsesto natalizio “Pesaro, il cuore del Natale”, la città offre un fine settimana ricco di iniziative. La musica sarà protagonista con i cori del Grillo d’Oro e del gospel del Florida Fellowship, oltre alle occasioni proposte dal mercato cittadino del San Decenzio e alla stagione di danza con “La vie en rose… Bolero” sul palco dello Sperimentare.

Sabato, la giornata inizierà con trenini e pista di ghiaccio, seguiti da laboratori e spettacoli itineranti, tra cui l’esperienza coi gufi proposta da Elisabetta Patanowska in piazza del Popolo. Alle 19, al Teatro Sperimentale, si terrà lo spettacolo “Le vie en rose… Bolero” del Balletto di Milano.

Domenica, la mattinata sarà dedicata allo shopping con il mercato straordinario cittadino nel parcheggio San Decenzio. Nel pomeriggio, ci saranno due eventi musicali: alle 17, il Florida Fellowship Choir si esibirà al Teatro Sperimentale, mentre alle 17.30, il Coro Grillo d’Oro si esibirà in piazza del Popolo con “Armonie di Dicembre”.

Il programma del fine settimana prevede anche altre attività, come giochi per bambini, spettacoli itineranti e una caccia ai tesori natalizi. Inoltre, domenica alle 17, l'Auditorium di Palazzo Montani Antaldi accoglierà Ivano Dionigi per la presentazione del suo ultimo saggio.