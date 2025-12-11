Musica a Palermo

8.2 C
Venerdì 12 dicembre, dalle ore 19:00 alle 21:00, la Holy Cross Church di Palermo ospiterà il Sicilian Songwriter Showcase, un evento gratuito dedicato alla musica d’autore in chiave acustica. La serata vedrà alternarsi sul palco sei cantautori siciliani: Alex Vecchietti, Arianna Attinasi, Alenis, Roy Zappía, Andrea Gioè e Antonio Maggio, ognuno con il proprio stile e la propria voce, per un viaggio sonoro tra emozioni, storie e note musicali.

Con un’atmosfera intima, il Sicilian Songwriter Showcase vuole celebrare la creatività musicale locale e offrire uno spazio di incontro tra artisti e pubblico, nel cuore pulsante di Palermo. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

