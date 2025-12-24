Musica a Natale in Italia

Durante le festività natalizie gli orari della musica sono stati modificati. Il sindaco Francesco Menna ha firmato un’ordinanza che stabilisce che dal 25 al 28 dicembre sarà possibile diffondere musica all’aperto fino alle ore 01.00 del giorno successivo. Il 31 dicembre la musica potrà essere diffusa fino alle ore 03.00 del 1° gennaio, mentre dal 2 al 4 gennaio fino alle ore 01.00 del giorno successivo. Questo provvedimento tiene conto della normativa vigente in materia di emissioni sonore e di impatto acustico.

Il provvedimento cerca di conciliare le esigenze della vita notturna con quelle dei residenti del centro storico e della Marina, che si lamentano spesso del rumore proveniente dai locali che organizzano intrattenimenti musicali e disturbano il riposo notturno. Intanto, cresce l’attesa per la grande festa organizzata dall’assessorato al turismo del Comune il 31 dicembre in piazza Pudente per salutare l’arrivo del nuovo anno.

Ballerini e performer professioniste daranno vita a coreografie spettacolari, accompagnando ogni brano con eleganza e movimento. Un potente laser show e tanti effetti speciali illumineranno la notte con esplosioni di luci, colori ed emozioni. Alla consolle ci sarà Dj Luigi Fioravante, che proporrà una selezione di hit contemporanee e musica dance degli anni ’90 e 2000. A guidare lo show sarà la voce potente e coinvolgente di Voice Abbo, pronto ad animare e emozionare il pubblico fino al grande conto alla rovescia. Sul palco si esibirà anche il gruppo live LPDM, con un sound travolgente per scaldare l’atmosfera e far cantare l’intera piazza.