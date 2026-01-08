Musica a Napoli

La Preside è caratterizzata da un forte sapore musicale, grazie anche alla colonna sonora composta da Michele Braga, che supporta la narrazione della storia di Eugenia, la dirigente scolastica interpretata da Luisa Ranieri. La serie si ispira alla reale vicenda di Eugenia Carfora, preside di Caivano che lottò contro la dispersione scolastica e la camorra.

La musica gioca un ruolo fondamentale nella serie, diventando un veicolo di espressione per gli alunni dell’istituto superiore che si trova vicino a una delle più grandi piazze di spaccio di droga. Le canzoni, di genere rap o neomelodico, si intrecciano alle storie dei personaggi e sono interpretate da cantanti noti come Pino Daniele e Maria Nazionale, oltre a brani inglesi e francesi.

Tra i brani popolari e più sconosciuti, c’è anche un inedito scritto da Michele Braga intitolato Non mi basti mai, interpretato dai giovani attori Alessandro De Martino e Aurora Venosa, protagonisti della serie tv nei ruoli dei fratelli gemelli Tano e Jessica D’Amore. Il brano ha un respiro pop e un forte elemento di coesione intergenerazionale, e segna anche il debutto di Aurora Venosa come attrice sul piccolo schermo.

La colonna sonora della serie è pubblicata dall’etichetta FM Records, che conferma il proprio impegno nella valorizzazione della musica per l’audiovisivo come elemento narrativo centrale. La musica è parte centrale della storia di Tano e Jessica, due studenti con un grande talento canoro, e diventa un elemento di coesione tra le generazioni e i suoni di una città con un occhio al pop e alla musica più popolare.