Musica a Giovinazzo

L’ottava edizione di “Oltre Lirica Music Festival Classic & Contemporary” si è chiusa a Giovinazzo. La rassegna musicale diffusa, organizzata dall’associazione Angeli Eventi ETS di Bitonto, ha coinvolto i Comuni di Bitonto, Palo del Colle e Giovinazzo.

L’ultimo appuntamento si è svolto con il concerto “Ok Napulità”, un omaggio a Renato Carosone affidato alla ContrOrchestra Big Band, diretta dal maestro Vito Vittorio Desantis, nella sala comunale “San Felice”. L’evento rientra nella “Christmas Edition” del festival ed è inserito nella rassegna “Natale al centro Giovinazzo”.

Il progetto culturale si avvale del contributo della Fondazione Puglia e del patrocinio della Presidenza della Regione Puglia, di Puglia Culture e dei Comuni di Bitonto, Giovinazzo e Palo del Colle e dell’Università degli Studi di Bari. Sono state attivate numerose partnership, tra cui l’Università della Terza Età, FIDAPA BPW Italy, l’associazione culturale Simposyum, le cooperative sociali ArtEcclesiae e Ulixes, oltre al Centro inter-universitario per le arti, la musica, il teatro e il cinema.