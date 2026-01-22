Musica a Ferrara con Melodies

Nella nostra città, tra le strade rinascimentali, un viaggio musicale attraverso i secoli ci attende, con brani che vanno dal rigore barocco di Vivaldi alle leggendarie canzoni dei Queen e dei Beatles. Il concerto ‘Melodies’ si terrà domani alle 21 al Circolo Negozianti di palazzo Roverella, in corso Giovecca 47, e vedrà come protagonisti il maestro Antonio Rolfini al pianoforte e il maestro Simone Montanari al violoncello.

Il concerto è stato organizzato a favore della fondazione Ant, che fornisce assistenza medica domiciliare gratuita ai pazienti oncologici e supporto psicologico ai loro familiari. Tutto il ricavato del concerto sarà devoluto a sostegno dell’associazione. L’evento sarà aperto a tutti previa prenotazione e l’ingresso sarà ad offerta libera.

Il maestro Rolfini ha lavorato personalmente agli arrangiamenti e alle rielaborazioni dei brani, che non saranno una riproduzione fedele degli spartiti, ma una vera e propria reinterpretazione. Il programma include spartiti barocchi come l’‘Ave Maria’ di Giulio Caccini, il ‘Largo – dalle Quattro Stagioni – Inverno’ di Antonio Vivaldi e il celebre ‘Canone’ di Johann Pachelbel, ma anche incursioni nella musica leggera, come ‘Arthur’s Theme’, ‘Ebony and Ivory’, e ‘Song for Guy’.

Il programma comprende anche due composizioni del maestro Rolfini, ovvero ‘Bucolic Dream’ e ‘Raggi di sole’. Il maestro Rolfini è docente di Pianoforte e ha uno stile permeato da sfumature new age, blues, pop, tardo-romantiche e novecentesche. Simone Montanari è un violoncellista diplomato a Ravenna e attivo in varie formazioni da camera, con un repertorio che spazia dal barocco alla musica contemporanea.