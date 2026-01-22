7.4 C
Roma
giovedì – 22 Gennaio 2026
Musica

Musica a Ferrara con Melodies

Da stranotizie
Musica a Ferrara con Melodies

Nella nostra città, tra le strade rinascimentali, un viaggio musicale attraverso i secoli ci attende, con brani che vanno dal rigore barocco di Vivaldi alle leggendarie canzoni dei Queen e dei Beatles. Il concerto ‘Melodies’ si terrà domani alle 21 al Circolo Negozianti di palazzo Roverella, in corso Giovecca 47, e vedrà come protagonisti il maestro Antonio Rolfini al pianoforte e il maestro Simone Montanari al violoncello.

Il concerto è stato organizzato a favore della fondazione Ant, che fornisce assistenza medica domiciliare gratuita ai pazienti oncologici e supporto psicologico ai loro familiari. Tutto il ricavato del concerto sarà devoluto a sostegno dell’associazione. L’evento sarà aperto a tutti previa prenotazione e l’ingresso sarà ad offerta libera.

Il maestro Rolfini ha lavorato personalmente agli arrangiamenti e alle rielaborazioni dei brani, che non saranno una riproduzione fedele degli spartiti, ma una vera e propria reinterpretazione. Il programma include spartiti barocchi come l’‘Ave Maria’ di Giulio Caccini, il ‘Largo – dalle Quattro Stagioni – Inverno’ di Antonio Vivaldi e il celebre ‘Canone’ di Johann Pachelbel, ma anche incursioni nella musica leggera, come ‘Arthur’s Theme’, ‘Ebony and Ivory’, e ‘Song for Guy’.

Il programma comprende anche due composizioni del maestro Rolfini, ovvero ‘Bucolic Dream’ e ‘Raggi di sole’. Il maestro Rolfini è docente di Pianoforte e ha uno stile permeato da sfumature new age, blues, pop, tardo-romantiche e novecentesche. Simone Montanari è un violoncellista diplomato a Ravenna e attivo in varie formazioni da camera, con un repertorio che spazia dal barocco alla musica contemporanea.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Animali in Francia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.