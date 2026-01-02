Musica a Alberobello

14 C
La Befana tornerà a volare sui trulli. Lunedì 5 gennaio, alle 20, in Largo Martellotta, andrà in scena una nuova edizione della Calata della Befana, uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Alberobello, con il patrocinio del Comune, nell’ambito del Villaggio Enogastronomico dei Trulli e del programma “We Are in Trulli Xms”.

La serata prevede la spettacolare discesa della Befana dal campanile della chiesa di Santa Lucia, un volo di circa 25 metri che accompagnerà il personaggio simbolo dell’Epifania fino al cuore della città, tra bambini e famiglie. Le operazioni saranno curate dal GASP CAI di Gioia del Colle, che garantirà lo svolgimento in sicurezza.

Il sindaco Francesco De Carlo ha commentato che eventi come questo raccontano il legame tra tradizione e comunità, sottolineando la capacità dell’iniziativa di coinvolgere residenti e visitatori. Anche l’assessora alla Cultura, Valeria Sabatelli, ha parlato di appuntamento ormai storico, frutto di un lavoro di squadra.

La manifestazione sarà accompagnata dalla musica del dj Viviano Bagnardi e proseguirà con l’invito ai più piccoli a raggiungere la casetta della Befana in Largo Trevisani. Il presidente della Pro Loco, Vittorio Ignazzi, ha spiegato che l’obiettivo è mantenere vive le tradizioni e offrire un momento di festa condivisa. Comune e Pro Loco invitano cittadini e turisti a partecipare all’evento, che unisce spettacolo, folklore e valorizzazione del territorio.

