Musica 2025: i migliori eventi

Il 2025 è stato un anno ricco di eventi e novità nel mondo della musica. Tra le migliori uscite di album, si segnala “Tranquilizer” di Oneohtrix Point Never, pubblicato a novembre. L’album è un’opera liquida e liminale che esplora paesaggi sonori immaginifici e richiama atmosfere oniriche e galleggianti.

Il Polo musicale senese ha avuto un rilancio formale, con la firma di una nuova convenzione che rinnova e rafforza l’accordo di cooperazione tra i partner storici: l’Accademia Musicale Chigiana, il Conservatorio “Rinaldo Franci” e Siena Jazz. L’adesione dell’Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino al Polo Musicale Senese ha integrato ulteriormente le attività musicali nel contesto del patrimonio ecclesiastico e culturale della città.

Il Kappa FuturFestival di Torino è stato il miglior festival di musica elettronica open air d’Italia, con un’edizione in crescita e una qualità della musica e dell’organizzazione di alto livello. Il festival ha radunato oltre 120mila persone provenienti da 150 nazioni del mondo e ha presentato un programma di tre giorni con oltre 100 artisti internazionali.

Tra i migliori concerti, si segnala quello di Gigi D’Agostino all’Inalpi Arena di Torino, che ha creato un filo diretto molto forte fra l’artista e il suo affezionatissimo pubblico. Il concerto ha presentato un viaggio musicale attraverso le atmosfere delle serate Anni ’90 alla discoteca Ultimo Impero di Airasca.

Il C2C Festival di Torino ha presentato un concerto internazionale di alto livello, con la partecipazione di Nicholas Jarr e Ali Sethi, che ha convinto il pubblico con un crescendo di emozioni e una performance di alta qualità.

La Biennale Musica di Venezia ha avuto un grande successo, con sale esaurite e una folta partecipazione di pubblico, soprattutto giovane, attratto dalla svolta clubbing della storica rassegna. La reunion degli Oasis ha dato vita a una campagna pubblicitaria per Adidas, che ha unito moda, cultura pop e memoria collettiva.