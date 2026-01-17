Museveni vince elezioni in Uganda

Il presidente uscente Yoweri Museveni ha ottenuto il 71,65% dei voti alle elezioni in Uganda, secondo i risultati ufficiali, superando il giovane sfidante Robert Kyagulanyi Ssentamu, conosciuto come Bobi Wine, che ha ottenuto il 24,72% dei voti. Questo risultato segna il settimo mandato per l’81enne Museveni.

Bobi Wine ha criticato la campagna elettorale, descrivendola come scorretta. La Commissione elettorale ha dichiarato Yoweri Museveni presidente dell’Uganda regolarmente eletto, in quanto ha ottenuto la maggioranza dei voti e più del 50% dei voti validi espressi. Il presidente della Commissione, Simon Mugenyi Byabakama, ha reso nota la decisione.