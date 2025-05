Musetti-Zverev: Orario e Dove Vederla agli Internazionali di Roma

Lorenzo Musetti affronta oggi, mercoledì 14 maggio, il tedesco Alexander Zverev nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025. Il match, previsto non prima delle ore 20.30, rappresenta una sfida importante per l’azzurro, che finora ha brillato sulla terra rossa del Foro Italico, scavalcando il russo Daniil Medvedev negli ottavi.

Nei precedenti incontri tra i due giocatori, Musetti conduce per 2-1. L’ultima sfida risale all’ottobre 2024, quando il toscano si è imposto a Vienna in tre set. I primi due confronti, disputati sulla stessa superficie dell’attuale torneo, si sono svolti nel 2022 a Madrid — dove Musetti si ritirò — e nel 2024 durante il torneo olimpico a Parigi, con la vittoria dell’azzurro in due set.

Il match sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport e seguirà anche via streaming su SkyGo e NOW.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com