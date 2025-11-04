19.4 C
Musetti vs Auger-Aliassime: chi merita il posto al Masters?

Da stranotizie
Musetti vs Auger-Aliassime: chi merita il posto al Masters?

Lorenzo Musetti si prepara per il torneo di Atene, dove dovrà vincere per garantirsi un posto diretto al Masters. Questo scenario riaccende il dibattito sull’equità del sistema di classifica ATP, specialmente in relazione alla lotta per l’ottava posizione finale con Felix Auger-Aliassime.

Musetti, attualmente con 3.685 punti, deve necessariamente aggiungere punti ad Atene per superare i 3.845 di Auger-Aliassime. I due giocatori hanno affrontato una stagione molto competitiva, e questo articolo si propone di analizzare chi meriti di più il posto in classifica. I calcoli si basano su criteri storici di classifica, come la media punti e il sistema “Best 14”.

Attualmente, Musetti ha disputato 19 tornei, mentre Auger-Aliassime ne ha giocati 26. La media punti di Musetti si attesta a 193,25, nettamente superiore ai 151,34 di Auger-Aliassime. Se si considerassero anche i punti bonus per le vittorie contro giocatori di alto livello, la distanza si amplificherebbe ulteriormente.

Passando al “Best 14”, i risultati suggeriscono che Musetti avrebbe avuto 4.185 punti, contro i 4.202 di Auger-Aliassime. Tuttavia, con questo sistema, Musetti avrebbe comunque bisogno di arrivare in semifinale ad Atene per sorpassare l’avversario.

Un’analisi delle vittorie indica che Musetti ha avuto successi di qualità simile a quelli di Auger-Aliassime. Nonostante il canadese abbia vinto più partite, la qualità complessiva è paragonabile. In sintesi, l’analisi matematica mostra che Musetti risulterebbe avvantaggiato nei sistemi di classificazione passati, ma attualmente ha bisogno di un grande risultato ad Atene per mantenere vive le sue speranze.

