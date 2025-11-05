11.5 C
Musetti sfida Wawrinka nell'ATP di Atene per le Finals

Musetti sfida Wawrinka nell’ATP di Atene per le Finals

Lorenzo Musetti è pronto a tornare in campo per l’ATP 250 di Atene, dove esordirà affrontando Stan Wawrinka. Questa partita non rappresenta solo un debutto, ma è anche cruciale per la sua posizione nella corsa per le ATP Finals di Torino.

Musetti cerca di vincere il torneo greco per superare Felix Auger-Aliassime nella classifica della Race to Turin. Wawrinka, nonostante i suoi 40 anni, resta un avversario temibile, soprattutto nei campi indoor. La sfida si preannuncia complessa, e se Musetti dovesse vincere, affronterebbe nel secondo turno il vincente tra Alex Muller e i giocatori McDonald ed Etcheverry.

La partita sarà visibile sui canali tennis di SkySport e in streaming su SkyGo, Now Tv e Tennis Tv, la piattaforma ufficiale dell’Atp.

