Musetti sfida Navone al Roland Garros 2025: orario e info

Lorenzo Musetti torna in campo al Roland Garros 2025, dove oggi, 30 maggio, affronta l’argentino Mariano Navone, attualmente numero 97 del ranking mondiale, nel terzo turno del torneo parigino. Musetti ha già superato il tedesco Hanfmann all’esordio e ha proseguito la sua corsa battendo Cilic al secondo turno.

Il match tra Musetti e Navone è previsto per le ore 11 sul campo Suzanne-Lenglen. I due giocatori si sono incontrati in precedenza in due occasioni, con un bilancio di 1-1. L’ultima sfida risale alle Olimpiadi di Parigi, dove Musetti ha prevalso in due set.

La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Eurosport, disponibili tramite abbonamento Sky. Gli spettatori potranno seguire il match anche in streaming su piattaforme come SkyGo, NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.

Fonte: www.adnkronos.com