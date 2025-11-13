Musetti sfida Alcaraz alle Atp Finals a Torino

Un atteso incontro di tennis si svolge oggi, giovedì 13 novembre, con Lorenzo Musetti che affronta Carlos Alcaraz nella sessione serale della terza giornata delle ATP Finals. Alcaraz, attuale numero 1 del ranking e leader del girone Connors, rappresenta una sfida significativa per Musetti, che partecipa a questo torneo dopo la rinuncia di Novak Djokovic.

Dopo aver perso il primo match contro Taylor Fritz, Musetti ha ottenuto una vittoria cruciale contro l’australiano Alex De Minaur. Ora, grazie a questo successo, ha la possibilità di qualificarsi per le semifinali, ma deve battere Alcaraz, possibilmente in due set. Se Alcaraz dovesse vincere, conquisterebbe il girone e chiuderebbe il 2025 in cima al ranking. In caso di sconfitta per 2-0, il campione spagnolo sarebbe eliminato, a patto che Fritz vinca contro De Minaur.

L’Inalpi Arena di Torino è pronta a sostenere Musetti, ma la sfida si presenta difficile: Alcaraz ha un bilancio favorevole di 6-1 nei confronti diretti, con l’ultima vittoria di Musetti risalente al 2022 a Amburgo.

Prima dell’incontro tra Musetti e Alcaraz, si giocherà il match tra Fritz e De Minaur, previsto per le ore 14. Il match di Musetti sarà trasmesso stasera non prima delle 20:30 su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay, oltre che per gli abbonati su Sky Sport e Tennis Tv.