Musetti sconfitto da Medvedev negli ottavi di Toronto

L’azzurro battuto per 6-4, 6-4 dal russo

Lorenzo Musetti sconfitto dal russo Daniil Medvedev e eliminato negli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Toronto 2023. L’azzurro, numero 16 del tabellone, è stato sconfitto dal russo, seconda testa di serie. Medvedev si è imposto per 6-4, 6-4 in 1h33′. Il russo fa la differenza nel primo set trasformando una delle 2 palle break create e allungando nel settimo game: dal 4-3, il numero 2 del tabellone non concede nulla chiudendo il parziale 6-4. Nel secondo set, Medvedev mette la freccia con il break nel terzo game (2-1) ma viene raggiunto sul 3-3 quando cede il servizio con un doppio fallo. Il russo allunga nuovamente (5-3) e fa calare il sipario dopo un’ora e mezza abbondante.