Musetti pronto a sfidare Hanfmann nell’ATP di Bruxelles

Yannick Hanfmann sarà il primo avversario di Lorenzo Musetti all’Atp 250 di Bruxelles. Il tennista tedesco ha vinto contro Matteo Arnaldi in una sfida equilibrata, terminata con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-4 dopo 2 ore e 32 minuti di gioco. Arnaldi ha iniziato bene, conquistando il primo set al tiebreak dopo aver annullato un inizio difficile. Tuttavia, nel secondo set ha notevolmente perso terreno, nonostante fosse in vantaggio di un break. Dopo aver mancato l’opportunità di portarsi sul 4-2, ha subito la perdita del servizio, culminando in un break decisivo. Nel terzo set, il punteggio è rimasto in equilibrio per lungo tempo, ma un solo break ha permesso a Hanfmann di chiudere la partita. Il numero 139 al mondo affronterà Musetti giovedì, con diretta su Sky Sport e streaming su NOW.

Un altro debutto negativo è stato quello di Federico Cinà, che, grazie a una wild card, ha affrontato Damir Dzumhur in un match durato quasi tre ore. Il punteggio finale è stato 6-7, 6-2, 7-6. Cinà ha mostrato un buon gioco ma ha pagato a caro prezzo alcuni errori nel tiebreak del terzo set. Attualmente scivolato al 14° posto nella Race per le Next Gen Atp Finals di Jeddah, per lui si tratta della quarta sconfitta consecutiva e della sesta nelle ultime sette partite.