Musetti inizia stagione ad Hong Kong

Lorenzo Musetti inizierà la sua stagione contro uno tra Tomas Etcheverry e Valentin Royer all’Atp 250 di Hong Kong. La competizione sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su NOW. Musetti, testa di serie numero 1, debutterà contro uno dei due tennisti e in caso di vittoria potrebbe affrontare il canadese Diallo ai quarti di finale. Anche Lorenzo Sonego sarà presente nel tabellone e esordirà contro il giapponese Rei Sakamoto, numero 184 al mondo. Se Sonego vincerà, potrebbe incontrare Bublik, testa di serie numero 2, ai quarti di finale. Rublev, invece, giocherà al secondo turno contro uno tra Wu e Marozsan. La competizione si svolgerà dal 5 all’11 gennaio.