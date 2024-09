Musetti in semifinale nel torneo ATP di Chengdu. Sinner inizia la ‘missione Cina’

Lorenzo Musetti ha raggiunto la semifinale del torneo ATP di Chengdu, in Cina, dopo una vittoria contro il francese Adrian Mannarino con un punteggio di 6-2, 5-7, 6-2, in un match che è durato 2 ore e 17 minuti. Questo è il sesto incontro di semifinale per Musetti nel 2024, un anno eccezionale per il tennista italiano, che affronterà domani il russo Alibek Kachmazov, un 22enne che è riuscito a raggiungere il tabellone principale partendo dalle qualificazioni.

Nel frattempo, Jannik Sinner è arrivato a Pechino per partecipare al China Open, segnando l’inizio della sua “missione Cina” nella fase finale della stagione. Sinner è il campione in carica del torneo e la sua partecipazione è attesa con grande entusiasmo. Dopo il torneo di Pechino, il numero uno del mondo si sposterà a Shanghai per partecipare al Masters 1000. Le immagini dell’arrivo di Sinner a Pechino sono state condivise tramite il profilo Weibo ufficiale del China Open, mostrando l’arrivo del tennista con il suo nuovo team. A soli 23 anni, Sinner si avvale della collaborazione di Marco Panichi come allenatore e di Ulises Badio come preparatore fisico, un cambio di squadra che potrebbe rivelarsi cruciale per il suo rendimento.

L’attenzione dei tifosi è concentrata su entrambi i tennisti italiani, specialmente sulla performance di Musetti, che ha dimostrato un buon stato di forma e determinazione nel torneo di Chengdu. La semifinale contro Kachmazov potrebbe rappresentare un importante traguardo nel suo percorso di crescita e affermazione nel circuito ATP. Nel contesto competitivo del tennis maschile, la presenza di Sinner e Musetti nei tornei asiatici segnala un periodo promettente per il tennis italiano, con entrambi i giocatori che aspirano a ottenere risultati significativi e punti preziosi nel ranking.

Il prossimo incontro di Musetti sarà fondamentale per consolidare la sua posizione, mentre Sinner mira a difendere il titolo a Pechino e a prepararsi al meglio per il Masters di Shanghai, continuando a cercare di mantenere il suo status di numero uno del mondo.