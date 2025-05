Musetti in semifinale ATP Madrid, sfida con Draper per la finale

Lorenzo Musetti ha raggiunto la semifinale dell’Atp Masters 1000 di Madrid, superando nel match dei quarti il canadese Gabriel Diallo con un punteggio di 6-4, 6-3 in 1h29′. Testa di serie numero 10, Musetti affronterà in semifinale l britannico Jack Draper, quinto nel tabellone, vincitore su Matteo Arnaldi con un netto 6-0, 6-4.

Musetti, che si trova alla sua seconda semifinale consecutiva in un Masters 1000, ha vissuto un momento cruciale sul 5-4 del primo set, annullando quattro palle break che avrebbero potuto riaprire la partita a favore di Diallo. Alla fine, è riuscito a chiudere il set al secondo set point. “Probabilmente non ho mostrato il mio tennis migliore, ma la cosa importante era vincere, a prescindere da come stessi giocando,” ha commentato Musetti, fiducioso di entrare nella top ten del ranking ATP.

Ha inoltre rivelato di non aver sentito la palla come nel match precedente, ma era consapevole che la partita sarebbe stata difficile, soprattutto dal punto di vista mentale. “Sono riuscito a rimanere concentrato fino all’ultimo punto. Sono orgoglioso di essere in semifinale,” ha aggiunto il giocatore toscano, sottolineando la propria determinazione e il valore del risultato ottenuto. La semifinale promette di essere una sfida avvincente contro Draper, dato il livello di gioco mostrato da entrambi finora nel torneo.