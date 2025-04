Musetti, impresa a Montecarlo. Tsitsipas ko, ora la semifinale

Lorenzo Musetti ha raggiunto la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, battendo oggi, venerdì 11 aprile, Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale. Il match si è concluso con un punteggio di 1-6, 6-3, 6-4, con Musetti che è riuscito a rimontare dopo aver perso il primo set. Questa è la prima volta nella carriera del tennista azzurro che raggiunge la semifinale in questo torneo, che segna l’inizio della stagione sulla terra rossa. Domenica 12 aprile, Musetti sfiderà Alex De Minaur, vincitore contro Grigor Dimitrov.

Il primo set è stato difficile per Musetti, che ha faticato a entrare nel match, subendo la prestazione brillante di Tsitsipas, campione in carica e specialista della terra. Il greco, che aveva già vinto tutti i cinque incontri precedenti con Musetti, ha dominato il parziale iniziale, aggiudicandoselo con un punteggio netto di 6-1. Tuttavia, la reazione di Musetti è arrivata nel secondo set, che ha vinto 6-3. La sua determinazione è continuata nel terzo set, dove è riuscito a effettuare un break decisivo al settimo game. Musetti ha chiuso il set con il punteggio di 6-4, assicurandosi così il ticket per la semifinale.

Questa vittoria rappresenta un importante traguardo per Musetti, che sta dimostrando una crescita costante nel circuito professionistico e approfittando delle sue capacità sulla superficie in terra rossa. La semifinale contro De Minaur sarà un’altra grande opportunità per l’azzurro di affermarsi nel tennis internazionale.