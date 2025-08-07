Musetti e Sinner: il derby che infiamma Cincinnati

Al Masters 1000 di Cincinnati, che si svolge fino al 18 agosto, Lorenzo Musetti si trova a dover affrontare una situazione delicata. Mentre il torneo rappresenta un importante trampolino di lancio verso gli US Open, il carrarino deve fare i conti con un possibile scontro con il connazionale Jannik Sinner.

Il tabellone prevede che i due italiani possano incrociarsi ai quarti di finale, rendendo quella partita una delle più attese del torneo. Tuttavia, il loro rapporto non è dei migliori: Musetti ha recentemente lasciato Sinner fuori da un elenco di colleghi apprezzati, e questa omissione ha suscitato scalpore.

La mancanza di riferimento a Sinner in un contesto così competitivo è stata interpretata come un affronto, attirando l’attenzione dei fan e creando tensione. Musetti ora teme che questa situazione possa ritorcersi contro di lui, poiché Sinner è noto per il suo approccio focale e determinato in campo.

Nonostante siano ancora nelle fasi iniziali del torneo, l’eventualità di un match tra i due suscita già l’atmosfera di una grande rivalità. Musetti dovrà affrontare non solo la sfida tecnica, ma anche quella psicologica, consapevole che la memoria di questa tensione potrebbe influenzare le dinamiche del match. In gioco, pertanto, non c’è solo l’accesso in semifinale, ma anche un confronto diretto che potrebbe segnare un’importante tappa nelle loro carriere.