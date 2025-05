Musetti e il Papa: ammissione sul ‘problema’ delle bestemmie

Lorenzo Musetti, dopo la vittoria su Alexander Zverev nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025, ha espresso il desiderio di incontrare Papa Leone XIV, come fatto recentemente da Jannik Sinner. Durante la conferenza stampa, il tennista toscano ha scherzato sulla sua “nomea” riguardo alle espressioni colorite in campo, evidenziando che i video sui social amplificano alcuni dei suoi sfoghi.

Musetti ha riconosciuto di essere migliorato nel controllo delle emozioni, ammettendo che non è facile per lui trattenersi, ma ha confermato di non essere orgoglioso del suo linguaggio. “Non ne vado fiero, noi toscani siamo così,” ha dichiarato. Inoltre, ha menzionato di aver visto la fumata bianca e di essere a conoscenza della passione del Papa per il tennis, citando anche un video in cui Leone XIV scherza con Sinner sull’eventualità di giocare a Wimbledon.

