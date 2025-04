Musetti-De Minaur, Atp Madrid, orario e dove guardarla in TV

Lorenzo Musetti scenderà in campo a Madrid, affrontando oggi, mercoledì 30 aprile, Alex De Minaur negli ottavi di finale del Masters 1000. Questa sfida rappresenta una rivincita della semifinale di Montecarlo, dove Musetti si impose in rimonta in tre set. Il tennista toscano, attualmente numero 11 del mondo, arriva all’appuntamento dopo aver eliminato il greco Stefanos Tsitsipas al terzo turno e l’argentino Tomas Etcheverry in quello precedente. De Minaur, invece, ha superato l’azzurro Lorenzo Sonego all’esordio e il canadese Denis Shapovalov.

La partita tra Musetti e De Minaur è programmata per le 21.30 di oggi. I due si sono già affrontati tre volte in precedenza, con Musetti in vantaggio sul parziale di 2-1. Il primo incontro fu vinto dall’australiano agli Australian Open 2022, mentre Musetti si è imposto nel 2024 al Queen’s e, come già menzionato, nell’ultima edizione del Masters 1000 di Montecarlo.

Per quanto riguarda la visione della partita, Musetti-De Minaur sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sui canali SkySport, così come tutto il Masters 1000 di Madrid. Gli appassionati potranno seguire il torneo anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.