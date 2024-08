Museruola obbligatoria in condominio, cosa dice la legge per queste razze

Museruola obbligatoria in condominio per alcune razze di cani: ecco che cosa stabilisce la legge al riguardo.

Le leggi che riguardano i cani e le modalità con cui i proprietari di animali domestici devono comportarsi variano a seconda dello Stato. In Italia un obbligo come quello della museruola non è stabilito a livello legale secondo gli stessi criteri in vigore in altri Paesi. Esistono però alcuni spazi comuni nei quali è obbligatorio fare indossare la museruola al cane. In un condominio, ad esempio, la legge prevede l’utilizzo della museruola. Ma per quali razze di cani? Ecco i dettagli in merito.

Cosa prevede la legge riguardo l’obbligo di museruola per i cani: ecco le razze che devono indossarla in condominio

Razze di cani considerate pericolose in altri Paesi sono presenti in Italia in numero molto più ridotto rispetto al resto del mondo e non sono inserite in alcuna lista. Ne consegue che le regole italiane inerenti la museruola sono meno ferree.

La legge italiana non prevede l’obbligo di far indossare al cane la museruola, anche se prevede l’obbligo di avere questo dispositivo di sicurezza sempre con sé per utilizzarlo in caso di necessità. Per quanto riguarda spazi pubblici come i condomini, a livello legislativo non esiste alcuna norma che vieti la presenza di animali domestici. Questo non vuol dire, però, che i quattro zampe siano liberi di spostarsi nelle zone condivise degli edifici senza seguire alcuna regola o senza indossare la museruola. È il pet mate a dover sempre vigilare su di loro e assicurarsi che non disturbino le persone, non sporchino e non danneggino nulla.

Quali razze di cani devono indossare la museruola?

A regolare le norme sull’utilizzo della museruola è l’Ordinanza del Ministero della Salute inerente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani (art. 672 cp; art. 2052 cc 4 novembre 2010, n. 201).

Non è prevista dalla legge l’obbligatorietà di far indossare al cane la museruola negli spazi aperti, ma solo l’obbligo di portarla sempre dietro così da utilizzare in caso di necessità. Anche nel caso degli esemplari di cane più tranquilli, la museruola deve essere sempre portata dietro quando si esce a fare una passeggiata. Allo stesso modo di come le nuove regole per i proprietari di animali domestici prevedono che nel portare a passeggio il cane è obbligatorio dotarsi di bottigliette e sacchetti per le deiezioni, così è obbligatorio disporre sempre della museruola.

Secondo la legge italiana, questo dispositivo deve essere indossato dai cani di tutte le razze, senza alcuna distinzione, a meno che non si tratti di cani di taglia piccola. La lista delle razze ritenute pericolose è stata cancellata dall’Ordinanza Martini nel 2009, quando è stato stabilito, sulla base degli studi di veterinari ed etologi, che l’aggressività di un cane non dipende solo dalla razza ma dal modo con cui viene educato. La piena responsabilità del comportamento di un animale dipende dai suoi proprietari. Il pet mate dovrà mettere la museruola al proprio cane se sa che questo potrebbe reagire in modo aggressivo in situazioni diverse o stressanti. L’obbligo di museruola è collegato all’effettiva pericolosità del cane e non alla sua razza. Razze canine come i Pit Bull o i Rottweiler non hanno obblighi diversi rispetto alle altre razze.

Condomini e spazi pubblici: quali sono le regole da seguire per i cani

La legge stabilisce che in alcuni luoghi è obbligatorio fare indossare la museruola al proprio animale. Questi casi riguardano i viaggi sui mezzi pubblici, dal bus alla metro, dal treno all’aereo nel caso di animali da supporto emotivo.

L’obbligo della museruola sussiste anche nei locali pubblici come bar e ristoranti e, naturalmente, condomini. Il regolamento condominiale può imporre la museruola a tutti i cani che si trovano nelle parti comuni dell’edificio, prevedendo regole più severe rispetto a quelle ordinarie dettate dalla legge. Trasgressioni a queste norme sono punibili con multe che superano i 200 euro. L’applicazione della multa può essere decisa, secondo l’art. 70 disp. att. cod. civ., solo dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’obbligo del guinzaglio è invece sempre in vigore nelle aree pubbliche. (di Elisabetta Guglielmi)