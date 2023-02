Museruola incollata e altri segni di maltrattamento: lo ritrovano così

Il cane presentava gravi segni di maltrattamento e la sua museruola era praticamente incollata al suo muso, lo hanno trovato così – FOTO.

Maltrattamenti di animali sono una delle cose più terribili che si possono fare. Grazie alle numerose associazioni presenti in tutto il mondo, gli animali possono trovare un posto sicure dove riprendersi e ritrovare una casa. Uno degli ultimi drammatici salvataggi si chiama Buttercup ed è stato trovato in libertà con il muso chiuso con nastro adesivo ed una zampa rotta.

Muso chiuso da nastro adesivo e segni di maltrattamento: la storia di Buttercup – FOTO

Dopo aver subito gravi maltrattamenti e trovato libero a Comox (Canada), Buttercup è stato affidato alle cure della SPCA. La cagnolina ha solo sei mesi e oltre ad avere il musetto chiuso da un nastro adesivo, aveva anche numerose ferite. Un’atrocità che ha portato la cagnolina a conoscere di cosa è capace l’uomo.

“Qualcuno le aveva chiuso il muso con del nastro adesivo, lasciandole dei tagli sul viso“, ha dichiarato la responsabile delle donazioni digitali della BC SPCA. “Inoltre, la sua zampa era stata precedentemente rotta in due punti e non era guarita correttamente. Purtroppo, per il suo completo recupero sarà necessaria l’amputazione“. A questo punto non è possibile sapere per quanto tempo il muso di Buttercup sia stata legata con il nastro adesivo.

Il periodo nel quale ha avuto il musetto legato, se per un breve periodo o per molto tempo. Tuttavia il muso è stato fissato con il nastro adesivo abbastanza a lungo da bruciare il pelo della pelle e causare danni al muso, come si può notare dalla foto. Inoltre, Buttercup è sottopeso ed è in cura per la giardia, un tipo di parassita. “Nonostante tutto quello che Buttercup ha passato, la sua personalità è dolce e felice come il suo nome“.

I funzionari della protezione animali della BC SPCA hanno aperto un’indagine sul caso e invitano chiunque abbia informazioni a contattarli al loro numero. Nel frattempo, grazie alle cure e al supporto dell’associazione, Buttercup è in via di guarigione e dovrebbe essere disponibile per l’adozione nelle prossime settimane.